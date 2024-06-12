Игрок сборной Казахстана высказался о критике защиты команды

Игрок Национальной сборной Казахстана по футболу Алибек Касым в интервью Meta-ratings.kz ответил на критику оборонительного аспекта команды, в частности правого фланга.

Напомним, во вторник Казахстан потерпел поражение в товарищеской игре с Азербайджаном со счетом 2:3, при этом команда вела в первом тайме 2:1.

"К сожалению, мы проиграли в обоих матчах, из-за чего у нас нет настроения. Отдали все силы, чтобы добиться хорошего результата. Будем продолжать работать. Хочется верить, что наши победы скоро наступят", - резюмировал итог матча футболист.

О критике защиты казахстанец заявил следующее:

"В Казахстане очень много футбольных "экспертов", многие из которых даже не держали мяч в руке. Пускай они продолжать говорить об этом, время покажет, кто лучше, а кто слабее".

Ранее новый главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов заявил, что в этом товарищеском матче обе команды сыграли в обороне намного хуже, чем в атаке.

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