Объявлен состав сборной Казахстана по футболу на игру с Азербайджаном

Пресс-служба Казахстанской Федерации футбола опубликовала стартовый состав национальной команды на товарищескую встречу со сборной Азербайджана, сообщает NUR.KZ.

Напомним, игра состоится 11 июня, в 19:00 по времени Астаны. Матч пройдет на нейтральном поле в венгерском городе Сомбатхее. Казахстанцы подходят к этой встрече на серии из трех поражений.

Стартовый состав выглядит следующим образом:

Вратарь: Александр Заруцкий ("Астана");

Защитники: Марат Быстров ("Астана"), Алибек Касым ("Актобе"), Александр Марочкин ("Астана"), Нуралы Алип ("Зенит", Россия), Ян Вороговский ("Астана");

Полузащитники: Рамазан Оразов ("Актобе"), Адилет Садыбеков ("Кайрат"), Асхат Тагыберген ("Ордабасы");

Нападающие: Абат Аймбетов ("Адана Демирспор", Турция), Максим Самородов ("Актобе").

Напомним, что данный матч станет последним для тренерского штаба Магомеда Адиева, который покинул команду 31 мая. После этого сборную Казахстана примет Станислав Черчесов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.