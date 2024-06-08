Футболист сборной Казахстана ответил на хейт болельщиков после поражения Армении

Полузащитник национальной сборной Казахстана по футболу Эльхан Астанов обратился к фанатам в социальных сетях после критики в свой адрес по итогам матча против Армении, передает NUR.KZ.

Казахстанский футболист столкнулся с волной хейта фанатов в Instagram после того, как национальная сборная потерпела поражение в выездном товарищеском матче Армении со счетом - 1:2.

"Хочу сказать всем, кто упрекает меня и пишет гадости мне. В том моменте в пустые ворота, присмотритесь внимательнее там защитник чиркает мяч, выбивает мяч!!!До меня мяч даже не дошел. Глаза откройте!" - написал у себя в Instagram stories Астанов.

instagram stories Эльхана Астанова. Фото: instagram.com / astanov.e10

Напомним, единственный гол в ворота соперника забил атакующий полузащитник Бауыржан Исламхан, для него это первый мяч за сборную за последние пять лет.

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