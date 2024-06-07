Бауыржан Исламхан забил гол в футболке сборной Казахстана впервые за пять лет (видео)

Атакующий полузащитник шымкентского футбольного клуба "Ордабасы" Бауыржан Исламхан отметился голом за национальную сборную Казахстана впервые за пять лет, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Исламхан реализовал свой момент на шестой компенсированной минуте второго тайма в гостевой товарищеской встрече со сборной Армении. Полузащитник точно исполнил одиннадцатиметровый удар в ворота Огнена Чанчаревича.

Матч Армения – Казахстан завершился победой хозяев со счетом 2:1.

Этот гол стал для 31-летнего казахстанца первым за пять лет. В последний раз Бауыржан Исламхан забивал в футболке национальной сборной в июне 2019 года. Тогда, в рамках отборочного турнира на Евро-2020, Казахстан разгромил Сан-Марино со счетом 4:0, а сам полузащитник дополнительно отметился голевой передачей.

Всего на счету Исламхана три забитых мяча в 50 официальных матчах за казахстанскую сборную.

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