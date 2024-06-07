Объявлен состав сборной Казахстана на товарищеский матч с Арменией

В пресс-службе Казахстанской Федерации футбола опубликовали стартовый состав национальной сборной на гостевую товарищескую встречу с Арменией, сообщает NUR.KZ.

Стартовый состав Казахстана выглядит следующим образом:

Вратарь: Игорь Шацкий ("Актобе");

Защитники: Ян Вороговский ("Астана"), Нуралы Алип ("Зенит"), Александр Марочкин ("Астана"), Алибек Касым ("Актобе"), Еркин Тапалов ("Тобол");

Полузащитники: Асхат Тагыберген ("Ордабасы"), Адилет Садыбеков ("Кайрат"), Рамазан Оразов ("Актобе");

Нападающие: Эльхан Астанов ("Астана"), Максим Самородов ("Актобе").

На скамейке запасных будут следующие футболисты: Заруцкий, Устименко, Малый, Быстров, Куат, Исламхан, Асранкулов, Кенесов, Айымбетов, Валиуллин, Габышев, Ерланов.

Игра начнется в 21:00 по времени Астаны. Казахстанской сборной в этом матче будет руководить и.о. главного тренера Руслан Балтиев.

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