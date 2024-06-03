Официально: Килиан Мбаппе перешел в испанский "Реал Мадрид"

Нападающий сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе официально стал игроком мадридского "Реала", передает NUR.KZ со ссылкой на на Instagram команды.

Контрактное соглашение с французом рассчитано на пять лет. Мбаппе согласовал договор на правах свободного агента, так как его контракт с предыдущим клубом ""ПСЖ" истек. В стане королевского клуба Килиан будет выступать под 9-м номером.

"Счастлив и горд присоединиться к клубу мечты! Никто и не представляет, как я сейчас рад. Не могу дождаться встречи с вами, мадридисты. Спасибо за невероятную поддержку. Hala Madrid!" - написал у себя в соцсетях француз.

В минувшем сезоне за парижский клуб Мбаппе сыграл 48 матчей во всех турнирах, забил 44 мяча и отдал 10 результативных передач.

Напомним, нынешняя команда французского нападающего "Реал Мадрид" в этот уикенд завоевала 15-й титул Лиги Чемпионов, обыграв в финале немецкую "Боруссию".

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