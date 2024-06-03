Драматичный гол Нуралы Алипа на последних минутах принес "Зениту" победу в Кубке России (видео)

Защитник Национальной сборной Казахстана по футболу Нуралы Алип, выступающий в ФК "Зенит" (Санкт-Петербург) стал чемпионом Кубка России, передает корреспондент NUR.KZ.

В финале "Зенит" встретился с калининградской "Балтикой". Матч за титул завершился победой санкт-петербургской команды со счетом 2:1.

Подопечные Сергея Семака пропустили первыми. Футболист "Балтики" Алекс Фернандес забил гол на 40-й минуте. "Зенит" проигрывал до 81-й минуты, пока ответный мяч не забил бразилец Нино.

Волевую победу для команды завоевал Нуралы Алип. 24-летний казахстанец головой замкнул передачу в ворота соперника на пятой компенсированной минуте второго тайма.

Таким образом, уроженец Актау завоевал все три национальных трофея в составе "Зенита" в текущем сезоне. Напомним, ранее команда заняла первое место в чемпионате России, а в июле 2023 года клуб победил в Суперкубке страны.

Также добавим, что для Алипа эта победа в Кубке России стала первой за два года в команде.

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