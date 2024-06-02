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Один гол помог ФК "Актобе" закрепиться в лидерах чемпионата Казахстана

Опубликовано:

Футболист "Актобе" Жайро Эстефано Жан
Жайро Эстефано Жан: Пресс-служба ФК "Актобе"

В матче 10-го тура чемпионата Казахстана по футболу туркестанский клуб "Туран" на своем поле принял лидеров таблицы – команду "Актобе", передает корреспондент NUR.KZ.

Игра завершилась минимальной победой гостей со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил 25-летний вингер сборной Гаити, защищающий цвета ФК "Актобе" Жайро Эстефано Жан. Он поразил ворота туркестанцев на 77-й минуте встречи.

"Красно-белые" являются действующими лидерами турнирной таблицы чемпионата, в активе подопечных Дмитрия Парфенова 18 очков в девяти сыгранных матчах. Ближайший преследователь и принципиальный соперник "Актобе" – ФК "Кайрат" набрал аналогичное количество баллов, но провел 10 встреч.

"Туран" после домашнего поражения занял предпоследнюю строчку таблицы КПЛ. Клуб набрал семь очков в девяти играх и находится на 12-м месте.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2111013-odin-gol-pomog-fk-aktobe-zakrepitsya-v-liderah-chempionata-kazahstana/

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