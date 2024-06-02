"Ордабасы" стал новым лидером Казахстанской премьер-лиги

Футболисты шымкентского "Ордабасы" одержали домашнюю победу над талдыкорганским "Жетысу" в матче десятого тура Казахстанской премьер-лиги (КПЛ), передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла на Центральном стадионе имени Кажымукана и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Голами в составе "Ордабасы" отметились украинцы Артем Беседин (21 минута) и Евгений Макаренко (31), а также узбекистанец Жасурбек Яхшибоев (35). Единственный мяч гостей забил казахстанец Данияр Усенов (26).

Победа позволила шымкентцам набрать 16 очков после девяти матчей и единолично возглавить турнирную таблицу. Однако по итогам тура их могут обогнать "Актобе", семейский "Елимай" и алматинский "Кайрат".

"Жетысу" не смог выиграть в двух последних матчах КПЛ (ничья и поражение). Талдыкорганцы с 14 очками занимают пятое место, но могут опуститься ниже по итогам тура.

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