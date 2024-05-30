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В "Кайрате" озвучили цели для нового тренерского штаба

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Тренер ФК "Кайрат" Александр Кержаков и руководство клуба
Тренер ФК "Кайрат" Александр Кержаков и руководство клуба: Пресс-служба ФК "Кайрат"

Медиа-офицер алматинского футбольного клуба "Кайрат" Арман Джаксыгулов озвучил цели поставленные перед новым главным тренером команды Александром Кержаковым и его штабом, передает NUR.KZ со ссылкой на "РИА Новости Спорт".

Напомним, 29 мая пресс-служба "Кайрата" официально объявила о назначении 41-летнего Кержакова на вакантный пост, ранее наставником клуба был Кирилл Кекер.

Александр Кержаков является лучшим бомбардиром в истории ФК "Зенит" и сборной России по футболу.

"Александр Анатольевич сегодня был представлен команде. Этим вечером команда проведет первую тренировку под его руководством. Цели и задачи остаются самыми высокими – выиграть чемпионат Казахстана и Кубок лиги", - сказал Джаксыгулов.

Обновленный тренерский штаб, помимо Кержакова, включает в себя ассистентов – Руслана Аджинджала и Владимира Казакова. В свою очередь, Рафаэль Уразбахтин также продолжит трудиться в основной команде.

В своей приветственной речи Александр Кержаков подчеркнул, что команда обладает необходимым классом и уровнем подготовки для достижения всех поставленных целей, - подчеркнули в пресс-службе алматинского клуба.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2109132-v-kayrate-ozvuchili-celi-dlya-novogo-trenerskogo-shtaba/

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