Объявлен окончательный состав сборной Казахстана на летние товарищеские матчи

Пресс-служба КФФ опубликовала окончательный состав Национальной сборной Казахстана по футболу в преддверии июньских товарищеских матчей с Арменией и Азербайджаном, сообщает NUR.KZ.

Напомним, казахстанским футболистам предстоит две гостевые встречи. Сначала сборная встретится 7 июня с Арменией, 11 июня подопечным Магомеда Адиева предстоит игра с Азербайджаном.

Состав команды выглядит следующим образом:

Вратари: Игорь Шацкий ("Актобе"), Бекхан Шайзада ("Ордабасы"), Александр Заруцкий ("Астана");

Защитники: Александр Марочкин, Ян Вороговский, Марат Быстров (все — "Астана"), Еркин Тапалов, Роман Асранкулов, Руслан Валиуллин (все — "Тобол"), Сергей Малый, Темирлан Ерланов (оба — "Ордабасы"), Алибек Касым ("Актобе"), Адильхан Добай ("Жетысу"), Нуралы Алип ("Зенит", Россия), Александр Зуев ("Арсенал", Россия);

Полузащитники: Асхат Тагыберген, Бауыржан Исламхан, Айбол Абикен (все — "Ордабасы"), Максим Самородов, Рамазан Оразов, Арман Кенесов (все — "Актобе"), Исламбек Куат ("Астана"), Адилет Садыбеков ("Кайрат"), Ислам Чесноков ("Тобол");

Нападающие: Рамазан Каримов, Эльхан Астанов (оба — "Астана"), Абат Аймбетов ("Адана Демирспор", Турция).

Сборная Казахстана начнет тренировочные сборы в Алматы 2 июня.

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