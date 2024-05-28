Роналду оформил дубль против команды Бензема, побил рекорд и стал лучшим бомбардиром сезона

39-летний португальский нападающий Криштиану Роналду оформил дубль в заключительном 34-м туре чемпионата Саудовской Аравии по футболу, передает корреспондент NUR.KZ.

В последнем матче сезона "Аль-Наср", в составе которого выступает звездный капитан сборной Португалии, на своем поле принял футбольный клуб "Аль-Иттихад". Отметим, цвета этой команды защищает экс-партнер Роналду по мадридскому "Реалу" Карим Бензема.

Встреча завершилась победой хозяев со счетом 4:2. Счет был открыт лишь под конец первого тайма, пятикратный обладатель "Золотого мяча" реализовал момент на 45+3 минуте. На 69-й минуте Роналду оформил дубль.

Далее пенальти в ворота гостей реализовал Абдулрахман Гариб (79) и на пятой компенсированной минуте заключительный гол забил Мушари Аль-Немер.

В составе "Аль-Иттихада" отличились Аль-Шамрани (89) и бразилец Фабиньо (90+2).

Отметим, что сам Бензема не был включен в заявку на игру.

По итогам уходящего сезона Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром в лиге. 39-летний футболист записал на свой счет 35 голов, что является рекордным показателем в местном чемпионате. Также португалец отдал 11 голевых передач (топ-3).

Несмотря на рекордную статистику, команда Роналду заняла второе место в турнирной таблице с отставанием от лидера – ФК "Аль-Хиляль" в 14 очков.

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