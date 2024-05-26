"За такие моменты все мы любим футбол": Нуралы Алип высказался о драматичной победе в чемпионате России

Защитник сборной Казахстана по футболу Нуралы Алип в интервью для YouTube-канала "РБ Спорт" прокомментировал свое третье чемпионство в Российской премьер-лиге, передает NUR.KZ.

Напомним, 25 мая "Зенит", цвета которого защищает казахстанец, одержал победу над ФК "Ростов" со счетом 2:1, сам Алип вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч. К заключительному туру петербургский клуб, а также "Краснодар" и московское "Динамо" имели одинаковые шансы на чемпионство, причем две последних команды встречались друг с другом.

Параллельная игра завершилась победой "Краснодара" со счетом 1:0, что в совокупности с победой "Зенита" принесло Нуралы Алипу третий чемпионский трофей в копилку.

"Эмоции переполняют. Мы верили до конца. В первом тайме тяжело было пацанам: игра не складывалась, пропустили ненужный гол. Слава Богу, что получилось забить два.

Эмоции такие - за такие моменты мы и любим футбол! Спасибо "Краснодару", что обыграли "Динамо"!

Сам я за параллельным матчем лично не следил. Когда выиграли - посмотрел на пацанов, все выбегают на поле. Думаю, что у всех первый раз в карьере, когда к последнему туру все три команды могли стать чемпионами. Повезло нам!", - рассказал Нуралы Алип.

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