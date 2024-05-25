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Нуралы Алип стал трехкратным чемпионом России по футболу в составе "Зенита"

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Казахстанский футболист Нуралы Алип
Нуралы Алип. Фото: Официальный сайт ФК "Зенит"

Защитник сборной Казахстана по футболу Нуралы Алип вновь выиграл Российскую премьер-лигу (РПЛ) в составе санкт-петербургского "Зенита", передает корреспондент NUR.KZ.

В последнем туре сезона команда на своем поле одержала волевую победу со счетом 2:1 над "Ростовом". У хозяев отличились Густаво Мантуан (65 минута, с пенальти) и Артур (85), у гостей — Роналдо (54).

Для триумфа в РПЛ "Зениту" необходимо было, чтобы в параллельном матче 30 тура московское "Динамо" потерпело поражение. В итоге столичная команда со счетом 0:1 уступила на выезде "Краснодару" из-за гола Джона Кордобы (52).

Благодаря последним результатам "Зенит" занял первое место с 57 очками. "Краснодар" с 56 баллами опередил "Динамо" по дополнительным показателям и выиграл серебро.

Алип провел на поле весь матч с "Ростовом". Казахстанский защитник стал трехкратным чемпионом России в составе "Зенита". Всего санкт-петербургская команда выиграла шесть последних сезонов РПЛ.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2106927-nuraly-alip-stal-chempionom-rossii-po-futbolu-v-sostave-zenita/

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