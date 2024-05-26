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Определился победитель азиатской Лиги чемпионов

Опубликовано:

Футболисты "Аль-Айна" в сезоне 2023/24
Футболисты "Аль-Айна". Фото: Neville Hopwood/Getty Images

Футбольный клуб "Аль-Айн" из ОАЭ одержал победу в финале Лиги чемпионов под эгидой Азиатской конфедерации футбола и второй раз выиграл этот турнир, передает корреспондент NUR.KZ.

За трофей команда из Эль-Айна боролась с "Йокогама Ф. Маринос". Первая встреча соперников осталась за представителями Японии — 2:1.

Однако в ответном матче "Аль-Айн" на своем поле одержал крупную победу со счетом 5:1. В составе хозяев отличились Суфьян Рахими (8, 67 минуты), Каку (33, с пенальти) и Коджо Лаба (90+1, 90+5).

Единственный мяч гостей забил Иан (40). Красную карточку в составе "Йокогамы" получил вратарь Уильям Попп (45+10).

В итоге "Аль-Айн" оказался сильнее по сумме двух встреч с общим счетом 6:3. Команда второй раз в истории выиграла Лигу чемпионов АФК.

Рахими с 13 голами стал лучшим бомбардиром турнира. Также форварда "Аль-Айна" признали самым ценным футболистом розыгрыша.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2106948-opredelilsya-pobeditel-aziatskoy-ligi-chempionov/

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