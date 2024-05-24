Хави официально покинул пост главного тренера "Барселоны"

Испанский специалист Хави Эрнандес покинул пост главного тренера футбольного клуба "Барселона" за год до истечения контракта, сообщает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт команды.

"Сегодня президент ФК "Барселона" Жоан Лапорта сообщил Хави Эрнандесу, что он не останется тренером основной команды в сезоне 2024–25.

ФК "Барселона" желает поблагодарить Хави за его работу в качестве тренера, а также за его неповторимую карьеру игрока и капитана команды, а также желает ему всяческих успехов в карьере…

В течение следующих нескольких дней "Барселона" сделает объявление о новом тренерском штабе", – говорится в официальном заявлении клуба.

Известно, что Хави проведет последний матч в качестве главного тренера команды 27 мая в гостевой встрече против "Севильи".

Испанец в январе текущего года уже делал заявление, что покинет команду по окончании текущего сезона, однако ввиду последующих успешных результатов команды, руководство клуба и болельщики активно выступали с предложениями остаться. В апреле Эрнандес заявил, что передумал и останется на своей должности.

СМИ называют причиной увольнения Хави его слова на пресс-конференции перед матчем с "Альмерией". Тогда тренер заявил, что команда не дотягивает до топ-клубов типа "Реала". Источники сообщали, что именно эти слова послужили поворотным моментом в отношениях главы клуба Жоана Лапорты и самого Хави, а в последствии привели к его отставке.

Под руководством Хави "Барселона" выиграла титул чемпиона Испании и Суперкубок страны.

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