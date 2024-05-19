"Елимай" на последних секундах вырвал ничью в матче с "Кайратом"

Футболисты алматинского "Кайрата" упустили победу над семейским "Елима" в выездном матче девятого тура Казахстанской премьер-лиги (КПЛ), передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла на стадионе "Спартак" и завершилась со счетом 1:1.

На 55-й минуте мяч забил бразильский форвард "Кайрата" Жоао Пауло, которому ассистировал израильский защитник Офри Арад.

"Елимай" отыгрался на шестой компенсированной ко второму тайму минуте благодаря удару казахстанского полузащитника Юрия Перцуха.

Благодаря ничьей в этом матче "Актобе" с 15 очками сохранил лидерство в КПЛ. "Красно-белые" по дополнительным показателям опережают "Елимай" и "Кайрат", которые идут вторым и третьим соответственно. При этом семейчане провели на одну игру меньше.

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