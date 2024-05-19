"Тобол" сенсационно проиграл "Шахтеру" в матче КПЛ

Футболисты карагандинского "Шахтера" одержали победу над костанайским "Тоболом" в домашнем матче девятого тура Казахстанской премьер-лиги (КПЛ), передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла на стадионе "Шахтер" и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный мяч на 37-й минуте забил Роджер Каньяс Хенао. Колумбийский полузащитник головой замкнул навес казахстанского форварда Айбара Абдуллы с углового.

Поражение стало для "Тобола" вторым подряд. До этой серии команда не проигрывала в нынешнем сезоне. В активе костанайцев осталось 12 очков после восьми матчей, они занимают шестое место в таблице КПЛ.

"Шахтер" одержал вторую победу в сезоне и набрал семь баллов после восьми встреч. Карагандинцы поднялись с последней позиции в таблице и заняли 12-ю строчку, опередив астанинский "Женис".

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