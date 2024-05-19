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"Тобол" сенсационно проиграл "Шахтеру" в матче КПЛ

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Футболисты карагандинского "Шахтера" в КПЛ-2024
Футболисты карагандинского "Шахтера". Фото: Пресс-служба ФК "Шахтер"

Футболисты карагандинского "Шахтера" одержали победу над костанайским "Тоболом" в домашнем матче девятого тура Казахстанской премьер-лиги (КПЛ), передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла на стадионе "Шахтер" и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный мяч на 37-й минуте забил Роджер Каньяс Хенао. Колумбийский полузащитник головой замкнул навес казахстанского форварда Айбара Абдуллы с углового.

Поражение стало для "Тобола" вторым подряд. До этой серии команда не проигрывала в нынешнем сезоне. В активе костанайцев осталось 12 очков после восьми матчей, они занимают шестое место в таблице КПЛ.

"Шахтер" одержал вторую победу в сезоне и набрал семь баллов после восьми встреч. Карагандинцы поднялись с последней позиции в таблице и заняли 12-ю строчку, опередив астанинский "Женис".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2103242-tobol-sensacionno-proigral-shahteru-v-matche-kpl/

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