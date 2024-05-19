Лучший бомбардир в истории России возглавит "Кайрат" – источник

Бывший футболист "Зенита", "Севильи" и лучший бомбардир в истории сборной России по футболу Александр Кержаков возглавит алматинский ФК "Кайрат" сообщает Meta-ratings.kz.

По информации источника, Кержаков уже находится в Алматы. Россиянин обсуждает с руководством "черно-желтых" детали контрактного соглашения.

Ранее команду тренировал Кирилл Кекер, его заработная плата варьировалась в районе одного миллиона тенге. Ожидается, что доход Александра Кержакова в "Кайрате" не будет сильно отличаться от предшественника.

Временно исполняющим обязанности главного тренера алматинского клуба является старший тренер "Кайрат-Жастар" Рафаэль Уразбахтин.

Также источник отмечает, что специалисту предложат долгосрочный контракт на несколько лет.

Александр Кержаков является рекордсменом сборной России (30) и ФК "Зенит" (163) по забитым голам. В качестве тренера он дебютировал в 2020 году, в последний раз на тренерский мостик он выходил в 2023 году, тогда он тренировал сербский "Спартак".

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