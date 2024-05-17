Молодежная команда "Кайрата" забила 10 голов в матче Первой лиги

Фарм-клуб алматинской команды "Кайрат-Жастар" одержал разгромную победу в матче седьмого тура Первой лиги Казахстана по футболу, передает корреспондент NUR.KZ.

"Желто-черные" приняли на своем поле шымкентский футбольный клуб "Кыран". Гости потерпели поражение, пропустив 10 голов в свои ворота. Единственный "гол престижа" в ворота алматинцев забил 20-летний нападающий Айбек Оксикбаев.

Ему удалось реализовать момент под самый занавес матча, на 90-й минуте.

"Кайрат-Жастар" – "Кыран" 10:1

Голы: Валгушев 31 (1:0), Попов 33 (пен.) (2:0), Валгушев 41 (3:0), Валгушев 55 (4:0), Попов 57 (5:0), Валгушев 63 (6:0), Багдат 70 (7:0), Аскаров 77 (8:0), Смаилбек 82 (9:0), Аскаров 86 (10:0) "Кайрат-Жастар" – Оксикбаев 90 (10:1) "Кыран".

Молодежная команда "Кайрата" занимает третье место, в активе клуба 13 очков в семи играх. "Кыран" после пяти матчей набрал три очка и расположился на 15-й позиции.

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