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Пенальти Нуралы Алипа помог "Зениту" выйти в финал Кубка России по футболу

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Казахстанский футболист Нуралы Алип
Нуралы Алип. Фото: Официальный сайт ФК "Зенит"

Футболисты санкт-петербургского "Зенита", за который выступает защитник сборной Казахстана Нуралы Алип, пробились в финал Кубка России, передает корреспондент NUR.KZ.

В ночь на четверг по астанинскому времени команда провела ответный матч с московским ЦСКА в рамках финала Пути РПЛ. Встреча прошла на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге.

В основное время команды не отметились забитыми мячами. По сумме двух игр сохранилась ничья (1:1), поэтому была назначена серия пенальти. По регламенту дополнительное время не предусматривалось.

В серии послематчевых ударов футболисты "Зенита" реализовали все пять попыток, игроки ЦСКА — четыре. Единственный неудачный удар выполнил Антон Заболотный.

Алип реализовал свою попытку в серии. При этом по ходу встречи он жестко столкнулся головами с вратарем гостей Владиславом Торопом. Голкипера пришлось заменить и увезти с поля в больницу.

"Зенит" пробился в главный финал Кубка России, где сыграет с калининградской "Балтикой". Матч состоится 2 июня на московском стадионе "Лужники".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2101325-penalti-nuraly-alipa-pomog-zenitu-vyyti-v-final-kubka-rossii-po-futbolu/

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