Нуралы Алип разбил нос вратарю соперника, пострадавшего увезли с поля (видео)

Казахстанский футболист санкт-петербургского "Зенита" Нуралы Алип попал в неприятный эпизод по ходу матча Кубка России с московским ЦСКА, передает корреспондент NUR.KZ.
В среду команды проводят ответную встречу финала Пути РПЛ. Алип вышел в стартовом составе хозяев.
На 32-й минуте защитник сборной Казахстана нанес травму вратарю ЦСКА Владиславу Торопу. Футболисты сильно столкнулись головами в штрафной площади гостей после навеса Педро.
Алип не сразу пришел в себя, но смог продолжить матч после медицинской помощи. Тороп получил более серьезное повреждение: его нос был разбит, лицо опухло.
Врачи оказали вратарю помощь и попытались поднять его, однако спортсмен не мог держаться на ногах. В итоге Торопа увезли с поля на специальном медицинском автомобиле. Голкипера заменил Владимир Шайхутдинов.
На момент публикации в матче завершался первый тайм. Команды не открыли счет, по сумме двух встреч сохранялась ничья (1:1).
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2101310-nuraly-alip-razbil-nos-vrataryu-sopernika-postradavshego-uvezli-s-polya-video/