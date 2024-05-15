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Нуралы Алип разбил нос вратарю соперника, пострадавшего увезли с поля (видео)

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Казахстанский футболист Нуралы Алип
Нуралы Алип. Фото: Официальный сайт ФК "Зенит"

Казахстанский футболист санкт-петербургского "Зенита" Нуралы Алип попал в неприятный эпизод по ходу матча Кубка России с московским ЦСКА, передает корреспондент NUR.KZ.

В среду команды проводят ответную встречу финала Пути РПЛ. Алип вышел в стартовом составе хозяев.

На 32-й минуте защитник сборной Казахстана нанес травму вратарю ЦСКА Владиславу Торопу. Футболисты сильно столкнулись головами в штрафной площади гостей после навеса Педро.

Алип не сразу пришел в себя, но смог продолжить матч после медицинской помощи. Тороп получил более серьезное повреждение: его нос был разбит, лицо опухло.

Врачи оказали вратарю помощь и попытались поднять его, однако спортсмен не мог держаться на ногах. В итоге Торопа увезли с поля на специальном медицинском автомобиле. Голкипера заменил Владимир Шайхутдинов.

На момент публикации в матче завершался первый тайм. Команды не открыли счет, по сумме двух встреч сохранялась ничья (1:1).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2101310-nuraly-alip-razbil-nos-vrataryu-sopernika-postradavshego-uvezli-s-polya-video/

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