"Уйдет из сборной Казахстана": озвучено мнение касательно будущего Магомеда Адиева

Российский менеджер Тимур Гурцкая в интервью Youtube-каналу "Это футбол, брат!" высказался о будущем главного тренера ФК "Ахмат" и сборной Казахстана Магомеда Адиева, передает NUR.KZ.

Футбольный агент уверен, что Магомед Адиев останется в "Ахмате" и покинет пост главного рулевого казахстанской команды.

«Адиев останется в "Ахмате" и уйдет из сборной Казахстана. Он сделал чудо с грозненской командой. К примеру в 2017 году "Ахмат" сделал "Спартак" чемпионом, обыграв "Зенит", поэтому грозненцы могут поспособствовать прервать гегемонию питерцев в этом сезоне. Не уверен, что питерцам будет легко в Грозном», - заявил Гурцкая.

Напомним, что Магомед Адиев возглавил грозненский "Ахмат" в апреле текущего года, одержал пять побед и вывел команду из зоны вылета РПЛ. На пресс-конференции в Астане Магомед Адиев заявил, что остается главным тренером сборной Казахстана до окончания его контракта.

Ранее, президент Казахстанской федерации футбола Адилет Барменкулов прокомментировал совмещение постов Магомедом Адиевым в сборной Казахстана и российском клубе "Ахмат".

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