Польского рефери отстранили от матча открытия Евро-2024 после выхода "Реала" в финал ЛЧ

Главного арбитра ответного полуфинального матча Лиги чемпионов "Реал" – "Бавария" Шимона Марциняка отстранили от работы в первом матче Евро-2024, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Daily Mail.

Напомним, что во втором матче полуфинала ЛЧ мадридский "Реал" победил мюнхенцев со счетом 2:1. На последних минутах встречи защитник "Баварии" Маттейс де Лигт поразил ворота соперника и сравнял счет, однако рефери дал свисток, сигнализирующий об офсайде, до завершения момента.

По итогам данного эпизода подопечные Томаса Тухеля лишились дополнительного времени и покинули турнир.

Как сообщает источник, этот инцидент послужил причиной для отстранения Марциняка от стартового матча чемпионата Европы, где хозяйка турнира сборная Германии встретится с Шотландией. Отметим, что игра состоится на домашнем стадионе "Баварии" "Альянц Арена". Старт состоится в ночь с 14 на 15 июня, в 00:00 по казахстанскому времени.

Чемпионат Европы по футболу – 2024 пройдет с 15 июня по 15 июля в Германии.

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