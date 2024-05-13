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Футболист сборной Казахстана получил дисквалификацию

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Казахстанский футболист Исламбек Куат
Исламбек Куат. Фото: Пресс-служба ФК "Астана"

Казахстанская федерация футбола (КФФ) объявила о санкциях по итогам седьмого тура национального чемпионата, которые вынес контрольно-дисциплинарный комитет, передает NUR.KZ

Персональные наказания получили несколько футболистов. Полузащитник сборной Казахстана и "Астаны" Исламбек Куат заработал прямую красную карточку в матче с "Актобе". На него наложили двухматчевую дисквалификацию.

На такой же срок отстранен Ермек Абдулла. Казахстанского защитника костанайского "Тобола" наказали за бросок бутылки на поле во время игры с талдыкорганским "Жетысу".

Пятиматчевую дисквалификацию получил защитник "Атырау" Матеус Барбоса. Бразильца наказали за грубость, после которой его удалили в матче с алматинским "Кайратом".

Срок всех индивидуальных санкций отсчитывается с 4 мая.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2099588-futbolist-sbornoy-kazahstana-poluchil-diskvalifikaciyu/

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