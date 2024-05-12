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"Совмещение негативно скажется на сборной Казахстана": экс-игрок национальной команды о работе Адиева в "Ахмате"

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Российский футбольный тренер Магомед Адиев
Магомед Адиев. Фото: Пресс-служба Казахстанской федерации футбола

Бывший игрок сборной Казахстана по футболу Алексей Попов в интервью для Legalbet.kz поделился своим мнением о работе главного тренера национальной команды Магомеда Адиева в ФК "Ахмат".

Напомним, что российский специалист руководит сборной Казахстана с апреля 2022 года, под его началом наши футболисты заняли третье место в группе отборочного цикла на Евро-2024.

"Касательно совмещения постов, то думаю, что это негативно скажется на сборной Казахстана. И, судя по тому, как складываются дела в клубе, Адиев откажется от совмещения постов. В ином случае будет страдать качество игры обеих команд. И выберет он "Ахмат", — заявил Попов.

Магомед Адиев возглавил грозненский "Ахмат" в апреле текущего года, одержал пять побед и вывел команду из зоны вылета РПЛ.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2099207-sovmeshchenie-negativno-skazhetsya-na-sbornoy-kazahstana-eks-igrok-nacionalnoy-komandy-o-rabote-adieva-v-ahmate/

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