"Астана" на последних секундах упустила победу над аутсайдером КПЛ

Футболисты "Астаны" сыграли вничью с кызылординским "Кайсаром" в номинально домашнем матче восьмого тура Казахстанской премьер-лиги (КПЛ), передает корреспондент NUR.KZ.
Из-за реконструкции "Астана Арены" встреча прошла на стадионе "Хан-Тенгри" в Алматы. Матч завершился со счетом 1:1.
Единственный мяч номинальных хозяев на 57-й минуте забил хорватский капитан астанчан Марин Томасов. Гости отыгрались на третьей компенсированной ко второму тайму минуте благодаря точному дальнему удару белоруса Валерия Громыко.
Ничья позволила "Астане" продлить беспроигрышную серию в КПЛ до четырех матчей. После восьми встреч столичная команда набрала 12 очков и осталась на пятой позиции.
В активе "Кайсара" теперь шесть очков после семи матчей. Кызылординцы не проигрывают четыре тура подряд, но по-прежнему занимают 12-е место, опережая только карагандинский "Шахтер" (четыре балла).
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2099153-astana-na-poslednih-sekundah-upustila-pobedu-nad-autsayderom-kpl/