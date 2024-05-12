"Астана" на последних секундах упустила победу над аутсайдером КПЛ

Футболисты "Астаны" сыграли вничью с кызылординским "Кайсаром" в номинально домашнем матче восьмого тура Казахстанской премьер-лиги (КПЛ), передает корреспондент NUR.KZ.

Из-за реконструкции "Астана Арены" встреча прошла на стадионе "Хан-Тенгри" в Алматы. Матч завершился со счетом 1:1.

Единственный мяч номинальных хозяев на 57-й минуте забил хорватский капитан астанчан Марин Томасов. Гости отыгрались на третьей компенсированной ко второму тайму минуте благодаря точному дальнему удару белоруса Валерия Громыко.

Ничья позволила "Астане" продлить беспроигрышную серию в КПЛ до четырех матчей. После восьми встреч столичная команда набрала 12 очков и осталась на пятой позиции.

В активе "Кайсара" теперь шесть очков после семи матчей. Кызылординцы не проигрывают четыре тура подряд, но по-прежнему занимают 12-е место, опережая только карагандинский "Шахтер" (четыре балла).

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