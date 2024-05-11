Все о финалах еврокубкового сезона: даты, места проведения и время старта

Клубный еврокубковый сезон подходит к концу, NUR.KZ представляет вашему вниманию краткий обзор главных аспектов финалов Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.

Лига чемпионов

Этот розыгрыш ЛЧ станет особенным, в УЕФА решили изменить формат и в следующем сезоне нас ждет совершенно другой турнир.

Главный рекордсмен Лиги чемпионов мадридский "Реал" идет за 15-м трофеем, на своем пути "сливочные" одержали тяжелые победы в матчах с "Манчестер Сити" и мюнхенской "Баварией". Параллельно "королевский клуб" завоевал чемпионство в Ла Лиге и творит магию на последних минутах.

В финале подопечным Карло Анчелотти неожиданно будет противостоять "Боруссия" Дортмунд. "Шмели" постараются сделать значимый подарок для своего главного ветерана Марко Ройса. Немца в лучшие годы сватали в различные топ-клубы включая и "Реал", и "Баварию", но игрок остался верен своей команде, за что поплатился отсутствием важных трофеев в своей карьере.

Финал главного европейского клубного турнира состоится в ночь с 1 на 2 июня, в 00:00 по казахстанскому времени. Противостояние "Реала" и "Боруссии" состоится в Лондоне, на легендарном стадионе "Уэмбли".

Лига Европы

За этот трофей поборется главная немецкая сенсация этого сезона. Леверкузенский "Байер" побил исторический рекорд "Бенфики", команда не проигрывает уже 49 матчей, что является лучшей серией без поражений в эпоху УЕФА. Клуб под руководством Хаби Алонсо уже дважды сотворил историю в этом году, выиграв Бундеслигу и, кажется, не будет останавливаться на достигнутом.

Против "Байера" в заключительном матче турнира выступит итальянская "Аталанта". Клуб из города Бергамо также не сильно славится своими трофеями и впервые вышел в финал еврокубка. На пути к трофею подопечные Джана Пьеро Гасперини обыграли "Ливерпуль" и готовы навязать борьбу "фармацевтам".

Финал Лиги Европы состоится в ночь с 22 на 23 мая, в 00:00 по времени Казахстана. "Байер" и "Аталанта" будут бороться за трофей в Дублине (Ирландия) на стадионе "Авива".

Лига конференций

ФК "Олимпиакос" в финале встретится с "Фиорентиной". Обе команды будут заряжены на победу и имеют огромную мотивацию. "Олимпиакос" будет играть за всю Грецию, поскольку клубы из этой страны никогда не становились чемпионами еврокубков, а "Фиорентина" вышла в финал во второй раз подряд, итальянцы постараются забыть поражение от "Вест Хэма" в прошлом сезоне и закрыть гештальт.

Финал Лиги конференций состоится в ночь с 29 на 30 мая, в 00:00 по казахстанскому времени. Примечательно, что за трофей команды будут бороться в столице Греции городе Афины, матч пройдет на стадионе "Айя-София".

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