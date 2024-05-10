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Килиан Мбаппе официально объявил об уходе из "ПСЖ"

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Футболшы Килиан Мбаппе
Футболшы Килиан Мбаппе. Фото: Christian Liewig - Corbis/Getty Images

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе на своей странице в Instagram официально объявил, что покинет "ПСЖ" по окончании текущего сезона, сообщает NUR.KZ.

"Я всегда говорил вам, что сделаю заявление, когда придет время. Хочу сообщить, что это был мой последний год в "ПСЖ". Я не буду продлевать контракт. Мое путешествие здесь подойдет к концу через несколько недель. Я сыграю свою последнюю игру на "Парк де Пренс" за клуб в субботу", - цитирует слова футболиста Sportbox.ru.

25-летний Мбаппе выступал за парижский клуб с сезона 2017/18, с тех пор он стал лучшим бомбардиром в истории команды. На его счету 255 голов в 306 матчах во всех турнирах.

Киллиан провел в "ПСЖ" семь сезонов, за это время он завоевал 14 трофеев, в том числе шесть титулов чемпиона Франции и три национальных кубка.

Его контракт с парижанами истекает летом текущего года, он покинет клуб бесплатно, в статусе свободного агента. По последней оценке портала Tramsfermarkt, актуальная стоимость французской звезды оценивается в 180 миллионов евро.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2098622-kilian-mbappe-oficialno-obyavil-ob-uhode-iz-pszh/

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