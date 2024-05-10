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"Олимпиакос" обыграл "Астон Виллу" и стал вторым финалистом Лиги конференций

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Игроки ФК "Олимпиакос"
Игроки ФК "Олимпиакос": Alex Caparros - UEFA/UEFA via Getty Images

Греческий футбольный клуб "Олимпиакос" в полуфинальной стадии Лиги конференций УЕФА одержал домашнюю победу над английской "Астон Виллой", передает корреспондент NUR.KZ.

В первом полуфинальном матче команда из Греции переиграла "Виллу" в голевой перестрелке со счетом 4:2.

Ответная встреча также завершилась "сухой" победой "Олимпиакоса" со счетом 2:0. Оба мяча забил марокканский нападающий Аюб эль-Кааби, реализовавший свои моменты на 10-й и 78-й минутах.

В первом матче форвард также отметился хет-триком в ворота чемпиона мира 2022 года Эмилиано Мартинеса, который защищает цвета "Астон Виллы".

"Олимпиакос" – "Астон Вилла" 2:0

В финале подопечные Хосе Луиса Мендилибара встретятся с итальянской "Фиорентиной". Игра состоится в ночь с 29 на 30 мая в Афинах (Греция).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2097968-olimpiakos-obygral-aston-villu-i-stal-vtorym-finalistom-ligi-konferenciy/

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