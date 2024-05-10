Разгром в матче "Аталанта" – "Марсель" определил финалиста Лиги Европы

Итальянский футбольный клуб "Аталанта" на своем поле одержал "сухую" победу над французским "Марселем" в ответном матче полуфинала Лиги Европы УЕФА, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Первая игра в Марселе завершилась вничью со счетом 1:1.

В ответной встрече "Аталанта" при своих болельщиках одержала разгромную победу над соперником, забив три безответных мяча.

Счет на 30-й минуте открыл нападающий Адемола Лукман, на 52-й минуте итальянец Маттео Руджери увеличил разницу, а на четвертой компенсированной минуте второго тайма Эль-Билаль Туре забил третий мяч и довел результат до разгрома.

"Аталанта" – "Марсель" 3:0

Финал Лиги Европы УЕФА состоится 22 мая 2024 года в Дублине (Ирландия) на стадионе "Авива", противостоять итальянцам в борьбе за трофей будет непобежденный рекордсмен Европы – ФК "Байер".

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