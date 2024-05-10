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"Байер" на последних минутах спас историческую серию без поражений и вышел в финал Лиги Европы

Опубликовано:

Полузащитник "Байера" Гранит Джака
Полузащитник "Байера" Гранит Джака: Rene Nijhuis/MB Media/Getty Images

Леверкузенский футбольный клуб "Байер" вырвал ничью на последних минутах ответного полуфинального матча Лиги Европы УЕФА с итальянской "Ромой", сообщает корреспондент NUR.KZ.

Первая игра завершилась победой "Байера" со счетом 2:0.

Немецкий клуб принимал на своем поле команду из Рима. Первый гол в этой встрече забил полузащитник "волков" Леандро Парадес, реализовавший пенальти на 43-й минуте. В середине второго тайма аргентинец реализовал второй пенальти, и к 66-й минуте гости вели со счетом 2:0.

Однако в концовке подопечные Хаби Алонсо реабилитировались, на 82-й минуте защитник "Ромы" Джанлука Манчини оформил автогол, а через 15 минут игрок "Байера" Йосип Станишич вырвал ничью.

"Байер" – "Рома" 2:2

По итогам двухматчевого противостояния в финал Лиги Европы вышел "Байер" (4:2). Отметим, что немецкая команда идет на серии из 49 матчей без поражений.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2097962-bayer-na-poslednih-minutah-spas-istoricheskuyu-seriyu-bez-porazheniy-i-vyshel-v-final-ligi-evropy/

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