"Байер" на последних минутах спас историческую серию без поражений и вышел в финал Лиги Европы

Леверкузенский футбольный клуб "Байер" вырвал ничью на последних минутах ответного полуфинального матча Лиги Европы УЕФА с итальянской "Ромой", сообщает корреспондент NUR.KZ.

Первая игра завершилась победой "Байера" со счетом 2:0.

Немецкий клуб принимал на своем поле команду из Рима. Первый гол в этой встрече забил полузащитник "волков" Леандро Парадес, реализовавший пенальти на 43-й минуте. В середине второго тайма аргентинец реализовал второй пенальти, и к 66-й минуте гости вели со счетом 2:0.

Однако в концовке подопечные Хаби Алонсо реабилитировались, на 82-й минуте защитник "Ромы" Джанлука Манчини оформил автогол, а через 15 минут игрок "Байера" Йосип Станишич вырвал ничью.

"Байер" – "Рома" 2:2

По итогам двухматчевого противостояния в финал Лиги Европы вышел "Байер" (4:2). Отметим, что немецкая команда идет на серии из 49 матчей без поражений.

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