"Реал" в драматичной концовке вырвал победу у "Баварии" и вышел в финал Лиги чемпионов

Мадридский "Реал" стал вторым финалистом Лиги чемпионов УЕФА, обыграв в компенсированное время второго полуфинального матча мюнхенскую "Баварию", сообщает корреспондент NUR.KZ.

Напомним, первый матч завершился вничью со счетом 2:2.

Во второй встрече команды долго шли к голам, первое взятие ворот случилось на 68-й минуте, канадский латераль Альфонсо Дэвис вывел "Баварию" вперед.

Нападение "Реала" активизировалось под занавес матча. Испанский нападающий Хоселу реализовал первый момент на 88-й минуте и оформил победный дубль на 90+1, тем самым форвард вывел "сливочных" в финал.

"Реал" – "Бавария" 2:1.

Отметим, что "Бавария" впервые за 11 лет не завоевала ни одного трофея за сезон. В национальном кубке подопечные Томаса Тухеля вылетели на стадии второго раунда, а в Бундеслиге уступили чемпионство сенсационному "Байеру".

Финал Лиги чемпионов состоится в ночь с 1 на 2 июня, в 00:00 по казахстанскому времени. Противостоять "Реалу" будет дортмундская "Боруссия", обыгравшая в двухматчевом противостоянии "ПСЖ".

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