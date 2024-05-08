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"Боруссия" обыграла "ПСЖ" и стала первым финалистом Лиги чемпионов

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Футболисты дортмундской "Боруссии" в сезоне 2023/24
Футболисты дортмундской "Боруссии". Фото: FRANCK FIFE/AFP via Getty Images

Футболисты немецкой "Боруссии" одержали вторую победу в полуфинальной серии Лиги чемпионов УЕФА с французским "Пари Сен-Жермен" и вышли в решающий матч турнира, передает корреспондент NUR.KZ.

Ответная встреча этого противостояния прошла в Париже на стадионе "Парк де Пренс" и завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч на 50-й минуте забил защитник Матс Хуммельс, головой замкнувший навес полузащитника Юлиана Брандта с углового.

Первый матч команд на прошлой неделе завершился аналогично. Таким образом, "Боруссия" по сумме двух встреч выиграла со счетом 2:0 и стала первым финалистом нынешнего сезона Лиги чемпионов.

За трофей дортмундцы поборются с испанским "Реалом" или немецкой "Баварией". Первый матч между мадридцами и мюнхенцами завершился вничью (2:2).

Финал Лиги чемпионов запланирован на 1 июня. Его примет лондонский стадион "Уэмбли".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2097443-borussiya-obygrala-pszh-i-stala-pervym-finalistom-ligi-chempionov/

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