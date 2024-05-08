"Боруссия" обыграла "ПСЖ" и стала первым финалистом Лиги чемпионов

Футболисты немецкой "Боруссии" одержали вторую победу в полуфинальной серии Лиги чемпионов УЕФА с французским "Пари Сен-Жермен" и вышли в решающий матч турнира, передает корреспондент NUR.KZ.

Ответная встреча этого противостояния прошла в Париже на стадионе "Парк де Пренс" и завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч на 50-й минуте забил защитник Матс Хуммельс, головой замкнувший навес полузащитника Юлиана Брандта с углового.

Первый матч команд на прошлой неделе завершился аналогично. Таким образом, "Боруссия" по сумме двух встреч выиграла со счетом 2:0 и стала первым финалистом нынешнего сезона Лиги чемпионов.

За трофей дортмундцы поборются с испанским "Реалом" или немецкой "Баварией". Первый матч между мадридцами и мюнхенцами завершился вничью (2:2).

Финал Лиги чемпионов запланирован на 1 июня. Его примет лондонский стадион "Уэмбли".

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