"Впервые за столько лет": испанский легионер разорвал контракт с "Астаной"

Футбольный клуб "Астана" на официальном сайте объявил о расторжении контракта с испанским форвардом Карлитосом. Спортсмен также выступил с заявлением, передает NUR.KZ.

Прекращение сотрудничества произошло по инициативе футболиста. В "Астане" отметили, что "Карлитос не смог до конца адаптироваться к особенностям казахстанского футбола, в связи с чем попросил отпустить его".

Позднее в клубе отреагировали на сообщения в СМИ о суммах трансфера испанца и неустойки за расторжение договора. В "Астане" заявили, что переход Карлитоса из греческой "Ламии" был оформлен за сумму, которая в несколько раз меньше той, которая фигурирует в источниках.

При расторжении контракта с футболиста, как сообщили в клубе, не требовали неустойку. При этом форвард отказался от части зарплаты за отработанный срок.

Сам Карлитос в своем Instagram-аккаунте выразил благодарность "Астане".

"Спасибо клубу за отношение ко мне и те усилия, которые они предприняли, чтобы удержать меня от отъезда. Впервые за столько лет профессиональной карьеры более чем в семи разных странах я не смог адаптироваться к стране и ее повседневной футбольной жизни. Желаю "Астане" удачи как в национальном чемпионате, так и в Европе", — написал Карлитос.

Испанец перешел в столичный клуб в минувшем марте и заключил контракт до июня 2025 года. Он успел принять участие в трех матчах "Астаны" и не отметился результативными действиями. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 33-летнего Карлитоса в 300 тысяч евро.

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