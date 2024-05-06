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Официально: сборная Казахстана по футболу проведет товарищеский матч с Азербайджаном

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Сборная Казахстана по футболу
Сборная Казахстана по футболу. Фото: пресс-служба Казахстанской федерации футбола

Национальная сборная Казахстана этим летом проведет товарищескую встречу против команды Азербайджана, в венгерском городе Сомбатхей, передает NUR.KZ со ссылкой на КФФ.

Контрольный матч состоится 11 июня в 21:00 по казахстанскому времени. Встреча пройдет в рамках подготовки к отборочным играм Лиги Наций.

Подопечные Магомеда Адиева осенью этого года стартуют в Лиге Наций 2024-2025. Соперниками казахстанцев по группе 3 станут Австрия, Норвегия и Словения. Все сборные сыграют по два матча друг с другом — дома и в гостях. Шесть туров пройдут в период с 5 октября по 19 ноября 2024 года.

Напомним, ранее россиянин Магомед Адиев заявил на пресс-конференции в Астане, что остается главным тренером сборной Казахстана по футболу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2097098-oficialno-sbornaya-kazahstana-po-futbolu-provedet-tovarishcheskiy-match-s-azerbaydzhanom/

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