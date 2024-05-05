Руководство "Ахмата" высказалось о будущем Магомеда Адиева

Стала известна позиция руководства грозненского клуба "Ахмат" по поводу будущего главного тренера Магомеда Адиева, передает NUR.KZ со ссылкой на "СЭ".

Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров прокомментировал возможность продолжения работы с Магомедом Адиевым в случае сохранения командой места в Российской премьер-лиге.

"Приложим все усилия, чтобы он остался", — заявил Айдамиров.

На данный момент, "Ахмат" с 32-мя очками идет десятым в турнирной таблице. Грозненцы одержали четыре подряд победы в РПЛ.

В последнем матче "Ахмат" с минимальным разрывом в счете обыграл одного из лидеров турнирной таблицы – ФК "Краснодар".

Напомним, 46-летний Адиев возглавил "Ахмат" в начале апреля, подписав контракт с грозненским клубом до конца сезона.

Российский специалист заявил на пресс-конференции в Астане, что продолжает оставаться главным тренером сборной Казахстана по футболу.

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