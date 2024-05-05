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Магомед Адиев назвал причины неожиданной победы своих подопечных над российским топ-клубом

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Российский футбольный тренер Магомед Адиев
Магомед Адиев. Фото: Пресс-служба ФК "Ахмат"

Главный тренер сборной Казахстана по футболу и ФК "Ахмат" Магомед Адиев прокомментировал победу своих клубных подопечных в 27-м туре РПЛ, сообщает NUR.KZ со ссылкой на "Матч ТВ".

"Ахмат" под руководством Адиева победил ФК "Краснодар", который идет на втором месте в таблице и является одним из претендентов на титул чемпиона России в текущем сезоне.

"…Какую бы схему ты ни выстроил, если нет коллектива и раздевалки, ты ничего никогда не добиваешься. Залог успеха — мы объединились вокруг команды. Каждый убрал личные амбиции далеко назад ради достижения командного результата.

…Сейчас, когда есть позитив, когда ребята верят в себя, в партнеров и в то, что мы делаем, сложностей не будет. Это футбол, мы можем и проиграть, и выиграть. Можно уже констатировать факт, что это команда и мы едины", — сказал Адиев.

Отметим, что это четвертая подряд победа грозненского клуба под руководством Магомеда Мусаевича.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2096318-magomed-adiev-nazval-prichiny-neozhidannoy-pobedy-svoih-podopechnyh-nad-rossiyskim-top-klubom/

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