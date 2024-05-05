Лионель Месси установил два рекорда за матч (видео)

Аргентинец Лионель Месси отметился историческим достижением в матче североамериканской Главной футбольной лиги (MLS), передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу турнира.

Форвард принял участие в игре своей команды "Интер Майами" с "Нью-Йорк Ред Буллз". Хозяева при помощи аргентинца одержали крупную победу со счетом 6:2.

Месси принял участие во всех голах своей команды. 36-летний нападающий отдал пять голевых передач, а еще один мяч записал на свой счет. Все это аргентинцу удалось во втором тайме.

В итоге Месси установил два рекорда MLS: по числу голевых передач и результативных действий за один матч.

Забитыми мячами в составе "Интер Майами" также отличились Луис Суарес, оформивший хет-трик, и Матиас Рохас, в активе которого дубль. У "Нью-Йорк Ред Буллз" по голу на свой счет записали Данте Ванзейр и Эмиль Форсберг.

Крупная победа помогла команде Месси укрепить лидерство в Восточной конференции MLS. После 12 матчей в активе "Интер Майами" 24 набранных очка.

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