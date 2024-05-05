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"Ахмат" Магомеда Адиева помог клубу Алипа в чемпионской гонке

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Российский футбольный тренер Магомед Адиев
Магомед Адиев. Фото: Пресс-служба Казахстанской федерации футбола

Грозненский футбольный клуб "Ахмат", который возглавляет главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев одержал победу в 27-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает корреспондент NUR.KZ.

В гостях "Ахмат" одержал победу с минимальным разрывом в счете над одним из лидеров турнирной таблицы – ФК "Краснодар". Единственный гол в матче забил ивуариец Мохамед Конате, она поразил ворота соперника в самом начале второго тайма, на 46-й минуте.

"Краснодар" – "Ахмат" 0:1

Эта победа позволила подопечным Магомеда Адиева подняться на десятую строчку в лиге, а также внесла некоторые корректировки в чемпионскую гонку.

На данный момент первое место в турнирной таблице занимает санкт-петербургский ФК "Зенит", цвета которого защищает казахстанец Нуралы Алип, в активе команды 50 очков, ровно, как и у "Краснодара", однако питерцы имеют еще один матч в запасе и обгоняют южан по дополнительным показателям.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2096315-ahmat-magomeda-adieva-pomog-klubu-alipa-v-chempionskoy-gonke/

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