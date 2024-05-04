Один гол определил победителя матча между "Тоболом" и "Жетысу"

Футболисты костанайского "Тобола" одержали победу над талдыкорганским "Жетысу" в домашнем матче седьмого тура Казахстанской премьер-лиги (КПЛ), передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла в манеже "Тобыл Арена" и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч на седьмой минуте забил итальянец Годберг Купер, с близкого расстояния замкнувший прострел защитника сборной Казахстана Еркина Тапалова.

"Тобол" прервал серию из трех ничьих в КПЛ. Костанайцы набрали 12 очков после шести матчей и возглавили турнирную таблицу. Однако по итогам тура их может обойти "Актобе" или "Астана". При этом именно "Тобол" остается единственной командой, которая не проигрывала в новом сезоне.

В активе "Жетысу" по-прежнему 10 очков после шести матчей. Талдыкорганцы прервали серию из двух побед и опустились на пятое место в таблице.

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