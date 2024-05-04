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"Туран" сенсационно обыграл "Кызыл-Жар" в матче КПЛ

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Момент матча "Кызыл-Жара" и "Турана"
Матч "Кызыл-Жара" и "Турана". Фото: Пресс-служба Qazaqstan Football League

Футболисты туркестанского "Турана" одержали выездную победу над петропавловским "Кызыл-Жаром" в матче седьмого тура Казахстанской премьер-лиги (КПЛ), передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла на стадионе "Карасай" и завершилась победой гостей со счетом 1:0. Единственный гол в активе казахстанца Александра Соколенко, который на 56-й минуте в одно касание с лета точно пробил по воротам после передачи хорвата Антонио Жаколиша.

На 72-й минуте гости могли увеличить преимущество, но серб Никола Цуцкич не реализовал пенальти. Его удар отразил казахстанский вратарь хозяев Вадим Петров.

"Туран" прервал серию из трех поражений в КПЛ и набрал семь очков после семи матчей. Туркестанцы догнали по числу баллов "Атырау" и астанинский "Женис" и поднялись на десятую позицию, опередив столичную команду по дополнительным показателям.

"Кызыл-Жар" проиграл второй матч подряд. После семи встреч петропавловцы набрали восемь очков. Команда опустилась на седьмое место в таблице.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2096072-turan-sensacionno-obygral-kyzyl-zhar-v-matche-kpl/

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