"Туран" сенсационно обыграл "Кызыл-Жар" в матче КПЛ

Футболисты туркестанского "Турана" одержали выездную победу над петропавловским "Кызыл-Жаром" в матче седьмого тура Казахстанской премьер-лиги (КПЛ), передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла на стадионе "Карасай" и завершилась победой гостей со счетом 1:0. Единственный гол в активе казахстанца Александра Соколенко, который на 56-й минуте в одно касание с лета точно пробил по воротам после передачи хорвата Антонио Жаколиша.

На 72-й минуте гости могли увеличить преимущество, но серб Никола Цуцкич не реализовал пенальти. Его удар отразил казахстанский вратарь хозяев Вадим Петров.

"Туран" прервал серию из трех поражений в КПЛ и набрал семь очков после семи матчей. Туркестанцы догнали по числу баллов "Атырау" и астанинский "Женис" и поднялись на десятую позицию, опередив столичную команду по дополнительным показателям.

"Кызыл-Жар" проиграл второй матч подряд. После семи встреч петропавловцы набрали восемь очков. Команда опустилась на седьмое место в таблице.

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