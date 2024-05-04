Трехкратный чемпион Казахстана в меньшинстве проиграл новичку КПЛ

Футболисты семейского "Елимая" одержали победу над астанинским "Женисом" в матче седьмого тура Казахстанской премьер-лиги (КПЛ), передает корреспондент NUR.KZ.

Из-за реконструкции "Астана Арены" встреча прошла на стадионе "Шахтер" в Караганде. Номинальные хозяева уступили со счетом 1:2.

Оба мяча "Елимай" забил в большинстве после удаления казахстанца Абая Жунусова за две желтые карточки (40 минута).

Первый гол с передачи бразильца Рожерио Алвеса дос Сантоса (Шины) оформил француз Квентин Корнетт (61). Преимущество гостей укрепила казахстанская связка игроков: Юрий Перцух головой замкнул навес Сергея Кейлера (76).

Окончательный счет на второй компенсированной ко второму тайму минуте установил сербский футболист "Жениса" Ильяса Зульфиу. Он ударом с линии штрафной площади отправил мяч в ворота после передачи словенца Матии Рома.

Благодаря победе "Елимай" набрал 11 очков после шести встреч и возглавил турнирную таблицу. Однако по итогам тура его могут обойти "Актобе", "Астана", талдыкорганский "Жетысу" и костанайский "Тобол".

В активе "Жениса" осталось семь очков после семи матчей. Трехкратный чемпион Казахстана из-за победы туркестанского "Турана" опустился на 11-е место и опережает только кызылординский "Кайсар" и карагандинский "Шахтер".

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