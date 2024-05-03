"Байер" продолжил бить исторический рекорд и сделал заявку на выход в финал Лиги Европы

3 мая состоялись первые матчи полуфинальной стадии Лиги Европы УЕФА, "Рома" на своем стадионе приняла "Байер", а "Марсель" встретился с "Аталантой", сообщает корреспондент NUR.KZ.

"Байер" увеличил свою серию матчей без поражений до 47 матчей, подопечные Хаби Алонсо в гостях победили "Рому" со счетом 2:0. Первый гол забил Флориан Виртц (28-я минута), второй – Роберт Андрих (73).

Текущие выступления немецкой команды являются историческими, поскольку ранее самая длинная беспроигрышная серия в Европе принадлежала загребскому "Динамо", тогда хорватский клуб не уступал на протяжении 45 матчей в сезоне 2014/15.

"Рома" – "Байер" 0:2

Во второй полуфинальной паре "Марсель" на своем поле встретился с "Аталантой". Игра завершилась вничью, обе команды забили по одному голу. В составе французской команды отличился Шансель Мбемба-Мангулу (20), ворота хозяев на 11-й минуте поразил Джанлука Скамакка.

"Марсель" – "Аталанта" 1:1

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