Сборная Казахстана продолжает удерживать позиции в топ-5

Национальная сборная Казахстана по футзалу продолжает занимать четвертую строчку в обновленном рейтинге УЕФА, передает NUR.KZ со ссылкой на Kazfootball.

Первое место в рейтинге сборных УЕФА по футзалу занимает действующий чемпион - команда Португалии. В их активе 2715.953 очка. Следом за ней располагается российский коллектив, имея в своей копилке 2547.159 баллов. Замыкает тройку лучших Испания (2495.409 очков).

Казахстан же отстает от тройки лидеров на 77 баллов.

Топ-10 сборных УЕФА по футзалу:

Португалия – 2715.953 Россия – 2547.159 Испания – 2495.409 Казахстан – 2418.002 Украина – 2056.591 Хорватия – 1976.252 Финляндия – 1970.212 Франция – 1967.701 Польша – 1924.072 Словения – 1898.780

Напомним, ранее стали известны все участники чемпионата мира по футзалу, который пройдет с 14 сентября по 6 октября в Узбекистане.

Подопечные Рикардо Кака досрочно вышли в главную стадию мирового первенства. Казахстанские спортсмены были в группе с Нидерландами, Румынией и Азербайджаном и одержали шесть побед в шести матчах.

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