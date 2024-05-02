Сборная Казахстана продолжает удерживать позиции в топ-5

Национальная сборная Казахстана по футзалу продолжает занимать четвертую строчку в обновленном рейтинге УЕФА, передает NUR.KZ со ссылкой на Kazfootball.
Первое место в рейтинге сборных УЕФА по футзалу занимает действующий чемпион - команда Португалии. В их активе 2715.953 очка. Следом за ней располагается российский коллектив, имея в своей копилке 2547.159 баллов. Замыкает тройку лучших Испания (2495.409 очков).
Казахстан же отстает от тройки лидеров на 77 баллов.
Топ-10 сборных УЕФА по футзалу:
- Португалия – 2715.953
- Россия – 2547.159
- Испания – 2495.409
- Казахстан – 2418.002
- Украина – 2056.591
- Хорватия – 1976.252
- Финляндия – 1970.212
- Франция – 1967.701
- Польша – 1924.072
- Словения – 1898.780
Напомним, ранее стали известны все участники чемпионата мира по футзалу, который пройдет с 14 сентября по 6 октября в Узбекистане.
Подопечные Рикардо Кака досрочно вышли в главную стадию мирового первенства. Казахстанские спортсмены были в группе с Нидерландами, Румынией и Азербайджаном и одержали шесть побед в шести матчах.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2094749-sbornaya-kazahstana-prodolzhaet-uderzhivat-pozicii-v-top-5/