Стали известны все участники чемпионата мира по футзалу

Сборная Афганистана одержала победу над Кыргызстаном и стала последним участником чемпионата мира по футзалу — 2024, передает корреспондент NUR.KZ.
Чемпионат мира по футзалу пройдет в Узбекистане с 14 сентября по 6 октября. В нем примут участие 24 команды, среди которых национальная сборная Казахстана.
Подопечные Рикардо Кака досрочно вышли в главную стадию мирового первенства. Казахстанские спортсмены были в группе с Нидерландами, Румынией и Азербайджаном и одержали шесть побед в шести матчах.
Жеребьевка чемпионата мира пройдет 26 мая в Самарканде. Казахстан попал во вторую корзину с Парагваем, Украиной, Марокко, Таиландом и Панамой.
Первая корзина: Узбекистан, Бразилия, Испания, Аргентина, Португалия, Иран.
Третья: Коста-Рика, Гватемала, Венесуэла, Новая Зеландия, Куба, Ливия.
Четвертая: Афганистан, Ангола, Хорватия, Франция, Нидерланды, Таджикистан.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2092484-stali-izvestny-vse-uchastniki-chempionata-mira-po-futzalu/