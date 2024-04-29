Удаление и автогол позволили сборной Узбекистана побороться за трофей и выйти на Олимпиаду – 2024

Сборная Узбекистана по футболу до 23-х лет вышла в финал Кубка Азии, обыграв на стадии 1/2 финала сверстников из национальной команды Индонезии, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Матч завершился со счетом 2:0 в пользу узбекистанцев. Счет был открыт на 68-й минуте, первый гол в матче забил нападающий Хусаин Норчаев. Второй мяч в свои ворота забил индонезийский защитник ФК "Сувон" (Южная Корея) Пратама Архан.

За две минуты до автогола с поля был удален защитник индонезийцев Ризки Рамадани.

В финале Кубка Азии сборная Узбекистана встретится с победителем полуфинальной пары Япония – Ирак. Матч стартует сегодня, в 22:30 по казахстанскому времени.

Отметим, что выход в финал данного турнира позволил молодежной сборной Узбекистана квалифицироваться на летние Олимпийские игры – 2024, которые пройдут в Париже.

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