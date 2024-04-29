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"ПСЖ" обновил рекорд по числу титулов чемпиона Франции по футболу

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Футболисты "ПСЖ" празднуют
Футболисты "ПСЖ". Фото: Xavier Laine/Getty Images

Футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" досрочно оформил победу в чемпионате Франции и в 12-й раз в истории стал обладателем титула, передает корреспондент NUR.KZ.

Математические шансы догнать парижан сохранял только "Монако". Однако в матче 31-го тура монегаски на выезде уступили "Лиону" со счетом 2:3.

Таким образом, за три тура до конца чемпионата Франции "Монако" отстал от "ПСЖ" на 12 очков (70 против 58), тогда как максимально на этой дистанции можно набрать девять баллов.

Столичный клуб стал победителем национального первенства в 12-й раз за всю историю и в третий раз кряду. При этом 10 титулов парижане выиграли за последние 12 лет.

"ПСЖ" обновил собственный рекорд по числу побед в чемпионате Франции. У ближайшего преследователя — "Сент-Этьена" — 10 титулов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2092862-pszh-obnovil-rekord-po-chislu-titulov-chempiona-francii-po-futbolu/

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