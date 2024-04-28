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Громкий успех команды Магомеда Адиева привел к увольнению тренера соперника

Опубликовано:

Магомед Адиев
Магомед Адиев: Пресс-служба ФК "Ахмат"

Главного тренера российского ФК "Пари НН" Сергея Юрана отправили в отставку после игры с "Ахматом", которым руководит тренер сборной Казахстана Магомед Адиев, передает NUR.KZ со ссылкой на "Чемпионат".

Напомним, в матче 26-го тура Российской премьер-лиги подопечные Адиева одержали разгромную победу над нижегородской командой со счетом 5:1. "Ахмат" выиграл третий матч под руководством российского специалиста.

Как сообщают в источнике, в руководстве "Пари НН" перед встречей было принято решение об отставке Юрана в случае поражения. Проигрыш грозненцам стал для нижегородцев шестым кряду.

Новая команда Адиева набрала 29 очков и обошла "Пари НН" в турнирной таблице РПЛ. "Ахмат" после первых двух матчей под руководством тренера казахстанской сборной находился в зоне вылета, однако сейчас клуб поднялся на десятое место из 16.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2092577-gromkiy-uspeh-komandy-magomeda-adieva-privel-k-uvolneniyu-trenera-sopernika/

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