Матч российской команды Магомеда Адиева завершился разгромом с удалением

Футболисты грозненского "Ахмата", который возглавляет рулевой сборной Казахстана Магомед Адиев, обыграли нижегородский "Пари НН" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча 26-го тура национального чемпионата прошла в столице Чечни. Хозяева разгромили соперника со счетом 5:1 благодаря дублю Мохамеда Конате (26 и 53 минуты), голам Владислава Камилова (45+5), Милоша Шатары (65) и Лечи Садулаева (88). Единственный мяч гостей забил Николоз Кутателадзе (42).

С 56-й минуты нижегородцы играли в меньшинстве после удаления Кирилла Боженова за две желтые карточки.

Победа стала для "Ахмата" третьей подряд и первой крупной под руководством Адиева. Грозненцы набрали 29 очков, обошли "Пари НН" в турнирной таблице и поднялись на десятое место.

Ранее в руководстве "Ахмата" высказались о перспективах российского тренера и переговорах с Казахстанской федерацией футбола.

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